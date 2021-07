Wahlen : Führungswechsel im Landkreis Nordwestmecklenburg

Der Amtsbonus hat in Nordwestmecklenburg nicht gezogen. Mit deutlichem Vorsprung verdrängte der CDU-Politiker Tino Schomann Landrätin Kerstin Weiss (SPD) aus dem Amt. Nun übernimmt der 33-Jährige die Führung des Landkreises.

Wismar | Im Landkreis Nordwestmecklenburg tritt der neu gewählte Landrat Tino Schomann (CDU) am Freitag sein Amt an. Der 33-jährige Landwirt hatte sich Anfang Mai in einer Stichwahl gegen die bisherige Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD) durchgesetzt. Das Ergebnis war mit 62 Prozent überraschend deutlich zugunsten des in Wismar geborenen CDU-Politikers ausgegang...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.