Verteidigung : Führungswechsel an der Marinetechnikschule Parow

Nach viereinhalb Jahren an der Spitze der Marinetechnikschule Parow übergibt Michael Möding (56) das Kommando. Die Leitung übernimmt von Donnerstag an der 54-jährige Oliver Jülke. Jülke fuhr auf Schnellbooten und Fregatten, war Ausbilder und Personalführer. Zuletzt arbeitete er als Personalreferent in Köln für die Bundeswehr, wie die Marinetechnikschule an Montag mitteilte. Der Fokus seiner Arbeit liege auf einer guten Ausbildung der Soldaten, vor allem in der fahrenden Flotte. Zudem solle die gute Zusammenarbeit der Schule mit Einrichtungen in der Region fortgesetzt werden.

von dpa

17. September 2018, 15:39 Uhr

Die Marinetechnikschule ist die größte Ausbildungsstätte der Marine in Deutschland. In Parow werden rund 1200 Rekruten und Lehrgangsteilnehmer geschult und in der Marinetechnik ausgebildet, darunter auch an Waffensystemen auf den Korvetten und Fregatten. Innerhalb eines Jahres durchlaufen 4000 bis 6000 Soldaten eine Ausbildung.