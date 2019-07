Handball : Füchse kooperieren mit Rostock und Usedom: Blitzturnier

Handball-Bundesligist Füchse Berlin baut die Nachwuchsarbeit in der Region weiter aus. Nachdem die Kooperation mit dem 1. VfL Potsdam im vergangenen Jahr erneut intensiviert wurde, werden mit dem Drittligisten HC Empor Rostock und dem Oberligisten HSV Insel Usedom nun zwei weitere Verein aus der Region mit eingebunden, wie der Verein am Samstag mitteilte.

von dpa

27. Juli 2019, 15:45 Uhr

Durch die Partnerschaften soll der Handball in der Region sportlich wie wirtschaftlich mit dem Ziel gestärkt werden, dort Talente zu halten. «Die Kooperation trägt immer mehr Früchte», sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning über die verstärkte Zusammenarbeit mit dem 1. VfL Potsdam, «die vertrauensvolle Zusammenarbeit führt zur Nachhaltigkeit der Jugendförderung in der Region.»

So spielen in Marc Walter, Max Beneke und Philipp Reineck drei Potsdamer Jugendliche im Füchse-Nachwuchs. «Uns ist aber die Durchlässigkeit in beide Richtungen wichtig», erklärte Hanning, «so spielte etwa letztes Jahr mit Rolando Urios ein Füchse-Spieler bei den Potsdamer Herren und war dort ein wichtiger Leistungsträger.» Auch die Kooperation mit den beiden Nordvereinen aus Ahlbeck und Rostock, das erst in der Relegation zur 2. Liga nur knapp gescheitert war, soll sich positiv auf die Nachwuchsarbeit auswirken.