Wetter : Frühlingsgefühle nach klirrendem Frost

Nur gut eine Woche nach klirrendem Frost und Schnee hat Hoch Ilonka Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch frühlingshaftes Wetter und einen neuen Temperaturrekord für den Monat Februar beschert.

Boizenburg/Elbe | Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig sagte, wurden gegen 14.30 Uhr an der Messstation in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) 18,9 Grad Celsius gemessen. Damit sei der bisherige Monatsrekord für den Nordosten in der mehr als...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.