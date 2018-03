Wetter : Frühling lässt im Norden auf sich warten

Der Frühling hält sich im Norden Deutschlands noch zurück. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge ist am Wochenende zwar mit milden Temperaturen zwischen acht und 14 Grad zu rechnen, Frühlingsgefühle kommen aber wohl noch nicht richtig auf. «Es wird nicht ganz trüb, aber die Sonne macht sich rar», sagte ein DWD-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

von dpa

09. März 2018, 14:46 Uhr

Am Samstag kann es nach seinen Angaben immer wieder regnen und auch am Sonntag bleibt es nicht trocken. In der Nacht zum Samstag kann es insbesondere an der Ostküste Schleswig-Holsteins und in Mecklenburg-Vorpommern sogar zu Frost kommen. Auch mit Nebel ist zu rechnen, der es der Sonne noch schwerer macht, in den Norden zu dringen.