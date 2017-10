Geschichte : Früherer DDR-Funktionär König: «Warten wir die Zukunft ab»

Die DDR-Jugendorganisation FDJ (Freie Deutsche Jugend) hatte 1976 rund 2,2 Millionen Mitglieder. Das seien nahezu zwei Drittel aller Jugendlichen zwischen 14 und 25 Jahren gewesen, schreibt der frühere Jugendfunktionär Hartmut König in seiner Autobiografie, die an diesem Freitag erscheint. Am 14. Oktober wird König 70 Jahre alt.