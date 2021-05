Gesundheit : Frühere Corona-Lockerungen im Landkreis Vorpommern-Rügen

Der Landkreis Vorpommern-Rügen zieht angesichts eines geringeren Sieben-Tage-Inzidenzwertes einige Corona-Lockerungen vor.

Stralsund | So sind etwa bereits von Samstag an private Zusammenkünfte von bis zu zehn Menschen aus fünf Haushalten möglich, wie der Kreis am Freitag in Stralsund mitteilte. Dieser Lockerungsschritt ist landesweit ab Dienstag vorgesehen. Ebenfalls ab Samstag sollen in dem Landkreis etwa Fitnessstudios oder Museen öffnen dürfen. Auch dies ist im ganzen Land für...

