Krankheiten : Frühe Impfung von Landrat Stefan Kerth: Keine Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft Stralsund will im Fall des frühzeitig geimpften Landrates Stefan Kerth keine weiteren Ermittlungen vornehmen.

Stralsund | Die abgeschlossene Prüfung habe keinen Anfangsverdacht für eine Straftat ergeben, teile die Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Anfrage mit. Der 47 Jahre alte Landrat von Vorpommern-Rügen war schon am 12. Januar im Impfzentrum in Stralsund geimpft word...

