Agrar : Frostige Nächte: Obstblüte nimmt Schaden

Frühe Obstsorten haben in den frostigen Nächten in dieser Woche nach Ansicht des Agrarberaters Rolf Hornig mit Sicherheit Schaden genommen. «Bei der früh gestarteten Vegetation sind solche Kaltlufteinbrüche für den Obstbau absolut gefährlich», sagte Hornig am Donnerstag in Schwerin. In den Nächten sei die Temperatur an einigen Orten in Mecklenburg-Vorpommern in zwei Metern Höhe auf minus sieben Grad gesunken.

von dpa

11. April 2019, 12:00 Uhr

Bei frühen Apfelsorten seien die sogenannten Königsblüten - die vorwitzigsten Blüten - im Stadium der roten Knospe erfroren. Rückschlüsse auf Ertragserwartungen seien daraus aber nicht zu ziehen, sagte Hornig. «Das wäre viel zu früh. Selbst wenn nur 20 Prozent der Blüten am Ende zu Früchten werden, haben wir eine normale Ernte», erklärte er.

Auf den Apfelplantagen in Gnoien (Landkreis Rostock) und Boddin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind die Bäume zum Frostschutz bereits beregnet worden. Die eisumhüllten Blüten sind vor tieferen Temperaturen geschützt. Vom Frost gefährdet sind laut Hornig auch Süßkirschen und frühe Pflaumen. Diese spielen aber im kommerziellen Anbau im Land eine geringe Rolle.

Hornig zufolge haben die Obstbäume im Schnitt einen guten bis sehr guten Blütenansatz. Das hatten die Anbauer nach dem extrem trockenen Jahr 2018 nicht unbedingt erwartet. «Die Voraussetzungen für eine gute Ernte sind gegeben», sagte der Obstbauexperte. Die derzeitige Witterung ist für ihn ein klares Zeichen für den Klimawandel. Wegen der warmen Temperaturen erschienen die Blüten immer früher, aber immer häufiger komme es auch zu Blütenfrösten.