Unfälle : Frontalzusammenstoß mit zwei Toten nahe Carpin

Ein Unfall auf der Bundesstraße 198 nahe Carpin (Mecklenburgische Seenplatte) hat am Neujahrstag zwei Todesopfer und zwei Schwerverletzte gefordert. Nach Polizeiangaben starb ein 58-Jähriger nach einem Frontalzusammenstoß seines Wagens mit einem anderen Auto noch an der Unfallstelle. Die 65-Jährige Unfallverursacherin kam zunächst mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik, wo sie am Dienstagabend ebenfalls starb. Im Auto des Mannes wurden die 33 Jahre alte Beifahrerin und ein Kind schwer verletzt.

von dpa

02. Januar 2019, 05:44 Uhr

Nach ersten Ermittlungen war die Unfallverursacherin am Nachmittag mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem entgegenkommenden Wagen des 58-Jährigen zusammengeprallt. Die Ursache ist noch ungeklärt. Alle Unfallbeteiligten stammen aus dem Altkreis Mecklenburg-Strelitz. Die Bundesstraße war mehrere Stunden gesperrt. Der 58-Jährige war laut einem Polizeisprecher der erste Verkehrstote im Jahr 2019 in Mecklenburg-Vorpommern.