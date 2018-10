Agrar : Fristverlängerung bei Nothilfe für dürregeschädigte Bauern

von dpa

26. Oktober 2018, 15:36 Uhr

Dürregeschädigte Bauern in Mecklenburg-Vorpommern bekommen mehr Zeit, um ihre Ansprüche auf staatliche Nothilfe anzumelden. Wie Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Freitag in Schwerin sagte, wird die Antragsfrist um gut zwei Wochen vom 30. Oktober auf den 16. November verlängert. «Die Betriebe müssen umfangreiche Unterlagen vorlegen. Wir wollen nicht, dass Hilfe an einer zu kurzen Frist scheitert», erklärte Backhaus. Bislang seien 25 Anträge auf Dürrehilfe eingegangen. Er gehe davon aus, dass vor allem Viehhalter wegen Futtermangels sowie Ökobetriebe unter den Folgen des extrem trockenen Sommers zu leiden haben und zur Existenzsicherung Hilfe benötigen. Bund und Land stellten dafür jeweils 25 Millionen Euro bereit.