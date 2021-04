Landtag : Friemann-Jennert legt Landtagsmandat nieder

Dem Wechsel der Ludwigsluster Landtagsabgeordneten Maika Friemann-Jennert (CDU) in den Bundestag steht nichts mehr im Wege.

Berlin | Wie die Landtagsverwaltung in Schwerin mitteilte, erklärte die 56-Jährige am Mittwoch gegenüber Landtagspräsidentin Birgit Hesse offiziell den Verzicht auf ihr Mandat. Sie wird als sogenannte Nachrückerin im Bundestag den Platz ihrer überraschend gestorbenen Parteikollegin Karin Strenz einnehmen. Friemann-Jennert kündigte an, für die verbleibenden ...

