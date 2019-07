Agrar : Friedrich-Loeffler-Institut will internationaler werden

von dpa

09. Juli 2019, 12:47 Uhr

Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf der Insel Riems bei Greifswald will sich internationaler ausrichten. Ein Schritt dafür wäre der Aufbau eines Instituts für «One Health» - für die Einheit der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt, wie Institutspräsident Thomas Mettenleiter am Dienstag beim Besuch von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sagte. Für die Ministerin war es der Antrittsbesuch im Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, das zum Geschäftsbereich ihres Hauses gehört. Das FLI besteht aus elf Instituten an fünf Standorten. «Die internationale Ausrichtung hat 2006 begonnen, als Reaktion auf die Vogelgrippe», sagte Mettenleiter. Damals sei eine Arbeitsgruppe internationale Tiergesundheit gebildet worden. Sie sollte die Grundlage für das neue Institut sein, für das er neun Planstellen veranschlagt.