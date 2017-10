Geschichte : Friedensandacht erinnert an Pogrom gegen Juden

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 29.Okt.2017 | 09:43 Uhr

Am 24. Oktober 1492 waren im Zuge eines Justizmords 27 jüdische Männer und Frauen aus Sternberg auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, teilte die Bischofskanzlei Schwerin mit. In der Folge wurden alle übrigen Juden enteignet und aus Mecklenburg vertrieben. An diese Verbrechen solle erinnert werden, um gemeinsam in die Zukunft blicken, erklärten der Rabbiner und Bischof von Maltzahn.

Nach der Andacht ist in der Reformationsgedächtniskirche eine Information zum Gedenkort der «Heilig-Blut-Kapelle» und zu einem Ausstellungsprojekt vorgesehen. Der Chor «Masl-Tow» der Jüdischen Gemeinde Schwerin gibt ein Konzert in der Winterkirche.