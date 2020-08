Bildung : Freiwilliges Soziales Jahr: 100 zusätzliche Stellen in Kitas

Angesichts eines erhöhten Personalbedarfs in Corona-Zeiten stellt Mecklenburg-Vorpommern bis zu 100 zusätzliche Stellen in Kindertagesstätten für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zur Verfügung. «Die Kitas gewährleisten seit Wochen einen Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen. Durch die Hygiene- und Schutzauflagen haben sie einen erhöhten Personalbedarf, der beispielsweise durch den Einsatz von Freiwilligendienstleistenden aufgefangen werden kann», sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Sonntag in einer Mitteilung.

von dpa

30. August 2020, 13:30 Uhr