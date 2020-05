Brände : Freiwillige Feuerwehren beginnen wieder mit der Ausbildung

Die landesweit rund 930 Freiwilligen Feuerwehren können von Montag an nach rund zweimonatiger Pause durch die Corona-Pandemie wieder mit ihrer Ausbildung beginnen. Gestartet werde mit der praktischen Ausbildung unter Einhaltung der Hygieneregeln und der Kontaktbeschränkungen, teilte das Innenministerium am Freitag in Schwerin mit. Theoretischer Unterricht und Versammlungen würden zunächst weiterhin nicht stattfinden.

von dpa

08. Mai 2020, 12:42 Uhr

An der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz M-V, der zentralen Ausbildungsstätte für die öffentlichen Feuerwehren des Landes, werde die Ausbildung vom 18. Mai an wieder aufgenommen, hieß es weiter. Dort würden Führungskräfte und Spezialisten aus- und fortgebildet. Nach Angaben des Landesfeuerverbandes sind rund 25 000 Frauen und Männern aktiv bei den Freiwilligen Feuerwehren in MV.