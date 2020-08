Theater : Freiluftstück nach Lockerung: «Die Peene brennt» in Anklam

Nach den Lockerungen der Corona-Bestimmungen auch für Theater will die Vorpommersche Landesbühne Anklam bereits am 5. September ihr erstes Freiluft-Spektakel aufführen. Wie Sprecherin Martina Krüger am Mittwoch sagte, wird das Stück «Die Peene brennt» diesmal als «Light-Version» auf den Rathaustreppen am Markt, statt direkt am Fluss wie sonst, aufgeführt. In dieser Auflage müsse der Anklamer Bürgermeister erklären, was er unternehmen will, damit das Freilufttheater 2021 trotz Corona-Auflagen wieder vollständig und in alter Größe an der Peene stattfinden kann. Mit dem Stück erinnert die Landesbühne an eine Zeit, in der Anklams nördlicher Teil zu Schweden, der südliche Teil zu Preußen gehörte.

von dpa

26. August 2020, 11:01 Uhr