Gesundheit : Freigabe der Prostitution gefordert: Entscheidung im Juni

Die Beratungsstelle für Sexarbeiter*innen hat ein Ende des Corona-Lockdowns auch für Prostituierte in Mecklenburg-Vorpommern gefordert.

Schwerin | Wenn körpernahe Dienstleistungen wie Massagen und Tattoostechen wieder erlaubt seien, müsse dies auch für Sexarbeit gelten, forderte die Beratungsstelle in Rostock am Mittwoch. Alles andere sei eine „krasse Diskriminierung“ der in diesem Bereich beschäftigten Menschen. Die nach eigenen Angaben einzige Beratungsstelle ihrer Art in Mecklenburg-Vorpom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.