Parteien : Freie-Wähler-Chef: Zusammenarbeit mit BMV bei Null

Die Kooperation der Freien Wähler (FW) in Mecklenburg-Vorpommern mit den Bürgern für Mecklenburg-Vorpommern (BMV) im Landtag ist nach Einschätzung des FW-Landesvorsitzenden Gustav Graf von Westarp zum Erliegen gekommen. Es habe einen positiven Anfang gegeben, nun sei die Zusammenarbeit mit der Landtagsfraktion bei Null, sagte von Westarp am Samstag bei der Mitgliederversammlung der Freien Wähler MV in Rostock.

von dpa

28. September 2019, 12:24 Uhr

Im Herbst 2018 hatte sich die vierköpfige frühere AfD-Abspaltung BMV den Freien Wählern angeschlossen. Die Landtagsfraktion heißt seither Freie Wähler/BMV.

Wie von Westarp weiter sagte, sei der Landesvorstand der Freien Wähler inzwischen von Fraktionssitzungen ausgeladen worden. Er habe auch keine Mitteilungen über die politischen Zukunftspläne erhalten. «Das hieß die Aufkündigung der Absprachen zur Zusammenarbeit», erklärte er den gut 30 Anwesenden.