Justiz : Frauen leiten alle Sozialgerichte in MV

von dpa

04. März 2019, 17:25 Uhr

Die Leitung der Sozialgerichte in Mecklenburg-Vorpommern liegt seit Montag komplett in Frauenhand. Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) ernannte Sabine Tiemann zur Chefin des Sozialgerichtes Schwerin, wie ein Sprecher mitteilte. Damit würden alle vier Sozialgerichte und auch das Landessozialgericht von Frauen geleitet. Tiemann folgte an der Spitze des Schweriner Sozialgerichts auf Rolf Poppe, der in den Ruhestand ging.