Gesundheit : Frauen in MV häufiger beim Arzt als Männer

Männer in Mecklenburg-Vorpommern gehen zwar deutlich seltener zum Arzt als Frauen, nehmen im Bundesvergleich mit ihren Geschlechtsgenossen aber doch häufiger medizinische Hilfe in Anspruch. Wie aus einer Datenanalyse der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) hervorgeht, suchten im vergangenen Jahr 87,9 Prozent der dort versicherten Männer einen Allgemein- oder Fachmediziner auf. Das war der dritthöchste Wert aller Bundesländer. Die geringste Quote verzeichnete Hamburg mit knapp 79 Prozent, Spitzenreiter waren Sachsen-Anhalt mit 88,4 und das Saarland mit 89,7 Prozent.

von dpa

18. Dezember 2018, 15:43 Uhr

Bei den Frauen nahmen im Nordosten 95,1 Prozent eine ambulante Versorgung in Anspruch. Nur in Brandenburg, dem Saarland und in Sachsen-Anhalt lagen die Quoten leicht höher. Auch bei den weiblichen Versicherten war in Hamburg die Arzt-Nutzung mit 91,8 Prozent am geringsten.

Den deutlichen Geschlechterunterschied erklärte Ronny Schomann vom KKH-Serviceteam in Schwerin mit der jeweiligen Körperwahrnehmung und dem Ansehen der Vorsorge. «Gesundheit bedeutet für Frauen in der Regel Wohlbefinden, für Männer eher Funktionsfähigkeit. Sie gehen oft erst dann zum Arzt, wenn sie eben nicht mehr funktionieren», erklärte Schomann am Dienstag. Unter anderem aus Angst vor schlimmen Diagnosen verzichteten Männer zudem oft auf regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen.