Prozesse : Frau zu Haftstrafe wegen Tötung ihres Babys verurteilt

Wegen der Tötung ihres Babys ist eine Frau vom Landgericht Neubrandenburg am Donnerstag zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Die 32-Jährige aus der Nähe von Waren/Müritz hatte zum Prozessauftakt am 16. Juni gestanden, das kleine Mädchen kurz nach der Geburt im Dezember 2016 in ihrer Wohnung umgebracht zu haben. Ermittler fanden die Leiche nach Hinweisen aus dem Umfeld der arbeitslosen Frau in einem Schrank. Das Gericht verurteilte die Frau wegen Totschlags in einem minderschweren Fall. Strafmindernd wirkten sich dem Gericht zufolge vor allem das Geständnis und die psychische Belastung durch die Entbindung aus. Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre Haft gefordert, die Verteidigung plädierte auf weniger als drei Jahre. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 16:01 Uhr