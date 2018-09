Prozesse : Frau wegen Mordes an zwei Männern in Rostock vor Gericht

Wegen Mordes an zwei Männern muss sich eine Frau von heute an vor dem Landgericht Rostock verantworten. Sie soll laut Anklage Ende März die Wohnung ihres früheren Lebensgefährten in Güstrow in Brand gesetzt haben. Ihr Ex-Freund und dessen Besucher starben an einer Rauchvergiftung und schweren Verbrennungen.

von dpa

20. September 2018, 06:06 Uhr

Der 45-Jährigen wird Mord in Tateinheit mit Brandstiftung mit Todesfolge vorgeworfen, sie habe einen Benzinkanister schon in die Wohnung mitgebracht. Alle drei Beteiligten sollen stark alkoholisiert gewesen sein. Im Streit habe sie dann Benzin in der Wohnung und vor der Wohnungstür verteilt und angezündet, die Tür schloss sie von außen ab. Sie habe den Tod beider Männer als sicher vorhergesehen und in Kauf genommen, hieß es in der Anklage. Die Frau, bei der am Tatort ein Atemalkoholspiegel von 3,7 Promille gemessen wurde, sitzt seit Anfang April in Untersuchungshaft.