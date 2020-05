Kriminalität : Frau verlor 64 000 Euro an Liebesbetrüger

Eine 71 Jahre alte Frau hat durch Liebesbetrug im Internet mehr als 64 000 Euro verloren. Sie hatte den Mann im Internet kennengelernt, wie die Polizei in Neubrandenburg am Freitag mitteilte. Zunächst habe es über einen längeren Zeitraum schriftlichen Kontakt gegeben, bei dem ihr ein ernstes Interesse an ihr suggeriert wurde. Mit seiner Lebensgeschichte habe der Mann augenscheinlich Mitleid erregen wollen. Dann plötzlich teilte er ihr Schwierigkeiten mit. Er sei ins Gefängnis gekommen und brauche dringend ihre Hilfe.

von dpa

08. Mai 2020, 15:01 Uhr

Bei einem aufwendigen Transaktionsbetrug hatte sie zunächst geglaubt, nur sein Geld hin- und herzuschieben, verlor aber in mehreren Schritten ihr eigenes Geld. Die Kriminalpolizei ermittelt.