Kriminalität : Frau verliert 25 000 Euro an Betrüger

Die Aussicht auf eine Verbindung mit einem vermeintlichen General hat sich für eine Frau aus der Region Grimmen (Vorpommern-Rügen) als teurer Trugschluss erwiesen. Sie verlor rund 25 000 Euro. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fiel die 49-Jährige auf einen dreisten Betrug herein, den die Behörden in die Kategorie «love scamming» (Liebesbetrug) einordnen. In den zurückliegenden Wochen waren in Mecklenburg mehrere solcher Fälle bekannt geworden.

von dpa

28. August 2020, 17:44 Uhr