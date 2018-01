Notfälle : Frau verletzt sich beim Anzünden einer Zigarette schwer

von dpa

19. Januar 2018, 15:17 Uhr

Eine Frau hat sich beim Anzünden einer Zigarette in ihrer Wohnung in Ludwigslust schwer verletzt. Die 44-Jährige kam am Freitag ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge mit ihrem Feuerzeug zu nah an ihre Haare, die daraufhin komplett Feuer fingen. Eine Nachbarin habe den Rauchmelder aus der Wohnung gehört und die Feuerwehr gerufen. Laut Polizei erlitt die Frau schwere Brandverletzungen im Gesicht. Sie sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Lübecker Spezialklinik geflogen worden.