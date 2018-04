Unfälle : Frau übersieht rote Ampel: Eine Schwerverletzte bei Unfall

Bei einem Unfall in Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist eine 79-Jährige schwer verletzt worden. Sie saß am Donnerstag als Beifahrerin im Auto eines 83-Jährigen, als es zu einer Kollision mit einem anderen Wagen kam. Die 66 Jahre alte Fahrerin des zweiten Autos habe vor dem Unfall eine rote Ampel an einer Kreuzung übersehen, teilte die Polizei am Freitag mit.

von dpa

27. April 2018, 07:58 Uhr

Der 83-Jährige und die 66-Jährige wurden leicht verletzt - gegen letztere werde nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. Eine 42 Jahre alte Mutter, die im Auto der 66-Jährigen auf dem Rücksitz saß und gerade ihr Baby stillte, blieb ebenso wie das Kind unverletzt. Der Gesamtschaden an den Autos beträgt laut Polizei rund 18 000 Euro.