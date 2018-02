Kriminalität : Frau stiehlt 38 Tafeln Schokolade

von dpa

23. Februar 2018, 13:28 Uhr

Eine Frau hat in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) 38 Tafeln Schokolade gestohlen. Die 57-Jährige fiel dem Personal am Donnerstag bereits während des Rundgangs durch den Laden auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie habe Gegenstände in eine Tasche gesteckt, an der Kasse aber nur ein Toastbrot und Kleinigkeiten bezahlen wollen. Als Mitarbeiter die Frau aufforderten, ihre Tasche zu öffnen, fanden sie darin den Angaben zufolge 38 große Tafeln Schokolade im Wert von 95 Euro. Gegen die Frau wird wegen Diebstahls ermittelt.