Notfälle : Frau soll Verletztem tagelang Hilfe verweigert haben

Die Rostocker Staatsanwaltschaft ermittelt gegen eine Frau aus Bad Doberan (Landkreis Rostock) wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung. In der Wohnung der Frau war zufällig während einer Hausevakuierung am 16. Juli ein hilfloser Mann gefunden worden, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag in Rostock sagte. Die 58-Jährige habe gegenüber den Rettungskräften unterschiedliche Angaben gemacht, die die Helfer misstrauisch gemacht hätten. So habe sie unter anderem zunächst die Herausgabe ihrer Wohnungsschlüssel verweigert.

von dpa

20. Juli 2020, 11:44 Uhr