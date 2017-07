Prozesse : Frau geschlagen und Tage lang eingesperrt: Haftstrafe

Weil er eine Frau brutal geschlagen und mehrere Tage eingesperrt haben soll, muss sich heute ein 31 Jahre alter Mann vor dem Amtsgericht Rostock verantworten. Nach Angaben des Gerichts soll er Anfang Januar die Frau getroffen und mit ihr Alkohol getrunken haben. Danach seien sie zu ihm in die Wohnung gegangen. Dort habe er die Frau so ins Gesicht geschlagen, dass sie bewusstlos wurde. Er habe die Frau dann fünf Tage lang in seiner verschlossenen Wohnung festgehalten und sie in dieser Zeit mehrfach misshandelt. Am Morgen des fünften Tages habe er die Tür geöffnet und sie mit 20 Euro für ein Taxi freigelassen. Die Frau erlitt einen Bruch am Auge und musste operiert werden.