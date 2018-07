Brände : Frau bei Zimmerbrand in Schwerin verletzt

von dpa

19. Juli 2018, 05:49 Uhr

Eine 24-jährige Frau ist bei einem Zimmerbrand in Schwerin verletzt worden. Das Feuer brach am Mittwochabend in ihrem Wohnzimmer aus - innerhalb kurzer Zeit standen etliche Möbelstücke in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Bewohnerin kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt rund 10 000 Euro. Die Brandursache war noch unklar.