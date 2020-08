Parteien : Frank Junge erfreut über Scholz als Kanzlerkandidat

Der Sprecher der SPD-Landesgruppe Ost im Bundestag, Frank Junge, hat sich erfreut über die Nominierung von Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidat geäußert. Dieser biete die Gewähr, dass die Belange des Ostens im Fokus bleiben, sagte Junge am Montag. Scholz kenne die Herausforderungen und Problemlagen der neuen Bundesländer genau. «Ich gehe davon aus, dass wir mit ihm an der Spitze unseres Landes weiterhin an der Vollendung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einheit arbeiten.»

von dpa

10. August 2020, 13:35 Uhr