Landtag : Fraktionen in Klausur: Politiker beraten Parlamentsarbeit

Unmittelbar nach Abschluss der ersten Plenarsitzung im neuen Jahr richten die Fraktionen des Landtags den Blick auf kommende Aufgaben. Bei ihren auswärtigen Winterklausuren stecken die Abgeordneten traditionell die Ziele für die künftige Parlamentsarbeit ab.

von dpa

03. Februar 2020, 17:35 Uhr

Die Linke hat vor negativen Folgen der Digitalisierung in der Arbeitswelt gewarnt und weitere politische Anstrengungen gefordert, Job und Familie besser vereinen zu können. «Gute Arbeit darf nicht krank machen und sie muss genügend Zeit für Familie, Freunde und Freizeit lassen», mahnte die Chefin der Linksfraktion, Simone Oldenburg, am Rande einer Fraktionsklausur, die am Montag in Banzkow bei Schwerin begann. Zum Auftakt der dreitägigen Beratung standen neben der Gestaltung der künftigen Arbeitswelt und der mangelnden Tariftreue der Firmen im Nordosten auch die Themen Bildung und Kinderbetreuung zur Debatte.

Wie die Linke begannen auch SPD und AfD mit ihren Winterklausuren. Die SPD will sich bei ihrem Treffen in Rostock ebenfalls mit den Entwicklungen am Arbeitsmarkt sowie mit den Herausforderungen einer immer älter werdenden Bevölkerung befassen. Die Klausur dauert nur bis Dienstag. Dann will Fraktionschef Thomas Krüger in Rostock die Ergebnisse der Beratungen vorstellen. Gleich vier Tage nimmt sich die AfD für ihre Klausur Zeit. Bei dem Treffen in Spornitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) beschäftigt sich die größte Oppositionsfraktion nach eigenen Angaben unter anderem mit der Entwicklung des ländlichen Raums und sozialen Belangen.

Oldenburg gab trotz der besten Beschäftigungsquote im Nordosten seit drei Jahrzehnten eine überaus kritische Bestandsaufnahme zum Arbeitsmarkt ab und beklagte das weiterhin vergleichsweise niedrige Einkommen. «Die geforderte ständige Erreichbarkeit und die psychischen Belastungen nehmen zu. Arbeit macht zunehmend krank. Nach wie vor finden viele Frauen und Männer keine Arbeit in unserem Bundesland, sie müssen täglich, wöchentlich oder gar monatlich in andere Bundesländer oder ins Ausland zur Arbeit pendeln», konstatierte sie. Oldenburg erneuerte die Forderung ihrer Parteinach stärkerer Tarifbindung und einer Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde.

Wie erwartet nahm sie auch Stellung zur Bildungspolitik. «Enormer Unterrichtsausfall, zu wenige Lehrerinnen und Lehrer und ein miserables Lehramtsstudium sind nur einige Probleme, die zwingend angepackt werden müssen», sagte Oldenburg. Zudem fordert die Linksfraktion, dass an allen Schulen und für alle Kinder ein gesundes Mittagessen für die Eltern kostenlos angeboten wird und es mehr finanzielle Unterstützung für Projektfahrten gibt. «Chancengleichheit darf nicht länger eine Worthülse sein. Die Kostenfreiheit in der Kita ist ein erster Schritt», sagte Oldenburg. Jetzt gelte es, die Qualität in den Kitas zu erhöhen.