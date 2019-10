Notfälle : Frachter bewahrt Segeljacht vor Abtreiben in Windpark

Die Besatzung eines Frachtschiffs hat in der Ostsee nördlich der Halbinsel Zingst in letzter Minute eine in den Windpark «Baltic 1» treibende Segeljacht gesichert. Die etwa zwölf Meter lange Jacht hatte bei schwerem Wetter einen Maschinenschaden und einen schweren Schaden am Rigg, weshalb die Segler - zwei Brüder - am Freitagvormittag Verwandte anriefen, die dann die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) alarmierten, wie die DGzRS mitteilte.

von dpa

25. Oktober 2019, 19:42 Uhr

Zu dem Zeitpunkt habe sich das Segelschiff, das von Ueckermünde nach Flensburg überführt werden sollte, bei Windstärke sieben etwa sieben Seemeilen nördlich von Darßer Ort und nur etwa eine Seemeile (1,8 Kilometer) vom Windpark «Baltic 1» befunden. «Glücklicherweise gelang es (...) der Besatzung des 82 Meter langen Frachters «Maike» (...) bei zwei bis zweieinhalb Metern Seegang kurz vor dem Windpark in letzter Minute eine Leinenverbindung mit dem Havaristen herzustellen», teilten die Seenotretter mit.

Die Retter selbst konnten nach eigenen Angaben erst später zum Unfallort kommen, weil der Seenotretter «Theo Fischer» aufgrund von Baggerarbeiten im Nothafen Darßer Ort zurzeit im rund eine Stunde entfernt liegenden Hafen Barhöft liegt. Als die «Theo Fischer» eingetroffen sei, habe sie das Segelschiff in Schlepp genommen und in den Nothafen Darßer Ort gebracht.