Kunst : Fortschritte beim «Ship of Tolerance»: Mast gesetzt

Gut eine Woche nach Baubeginn macht das «Ship of Tolerance» im Rostocker Stadthafen sichtbare Fortschritte. Am Dienstag wurde bei strahlendem Sonnenschein der rund 25 Meter hohe Mast gesetzt, wie Kunsthallenchef und Mitorganisator Jörg-Uwe Neumann sagte. Das Schiff ist ein globales Kunstprojekt des russischen Künstlerehepaares Ilja und Emilia Kabakov. Sie wollen damit Menschen verschiedener Kontinente, Kulturen und Identitäten verbinden. Seit der Premiere in Venedig 2005 sind bislang zehn weitere Versionen gebaut worden.

von dpa

17. April 2018, 15:51 Uhr

Am Werk seien seit Montag vergangener Woche fünf britische Bootsbauer. Einzig enttäuschend sei, dass sich bis auf einen jungen Mann bislang keine freiwilligen Helfer zum Bootsbau gefunden haben, erklärte Neumann. Positiv sei dagegen, dass sich rund 2600 Rostocker an der Gestaltung des Segels beteiligt hätten.

Am 19. Mai soll das 20 Meter lange Schiff, das baugleich zu den bisherigen Ausgaben ist, von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) der Öffentlichkeit übergeben werden. Es ist das erste Mal, dass das «Ship of Tolerance» in Deutschland gebaut und gezeigt wird. Anlass ist der 800. Geburtstag Rostocks in diesem Jahr.