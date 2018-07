Energie : Fortschritte bei deutsch-dänischem Stromprojekt

von dpa

05. Juli 2018, 05:36 Uhr

Der Netzausbau des Netzbetreibers 50Hertz in der Ostsee macht spürbare Fortschritte. So sind die beiden Seekabel für die Strombrücke gelegt, die erstmals mit «Kriegers Flak» einen dänischen und mit «Baltic 2» einen deutschen Windpark einbezieht. Am Donnerstag soll als abschließender Schritt das zweite, 25 Kilometer lange Höchstspannungs-Übertragungskabel auf der Plattform von «Kriegers Flak» eingezogen werden, wie der Leiter Offshore-Projekte bei 50Hertz, Henrich Quick, sagte. Den Planungen zufolge soll in gut einem Dreivierteljahr der erste Strom fließen.