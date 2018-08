Extremismus : «Forstrock» in Jamel fortgesetzt

Mit einem Auftritt von Herbert Grönemeyer als Höhepunkt hat am Freitagabend im Gägelower Ortsteil Jamel (Landkreis Nordwestmecklenburg) das Festival «Jamel rockt den Förster» begonnen. Mit der Veranstaltung wollen die Initiatoren - das Künstlerehepaar Birgit und Horst Lohmeyer - gegen die starke Neonaziszene in dem kleinen Ort protestieren. Die Bands bleiben mittlerweile bis zu ihren Auftritten geheim, um den politischen Charakter des Festivals zu stärken. Die zweitägige Veranstaltung endet am Samstagabend.

von dpa

25. August 2018, 18:04 Uhr

Die zwölfte Auflage des Musikfestivals «Jamel rockt den Förster» ist am frühen Samstagabend fortgesetzt worden. Zum Auftakt des zweiten Tages stand die Berliner Band Karl-Heinz Johnson auf der Bühne. Das «Forstrock»-Festival gilt als symbolträchtiges Signal gegen die Vereinnahmung des kleinen Dorfes Jamel (Landkreis Nordwestmecklenburg) durch ortsansässige Neonazis. Initiiert wurde es vom Künstlerehepaar Birgit und Horst Lohmeyer, das sich seit seinem Zuzug 2004 steten Anfeindungen ausgesetzt sieht. Zum Auftakt am Freitag hatte Herbert Grönemeyer als Überraschungsgast für den Höhepunkt gesorgt. Mit Grönemeyer zeigte erneut ein Künstler der ersten Reihe demonstrativ Solidarität mit dem Künstlerpaar. Er sei gekommen, um den Lohmeyers und den Gästen den Rücken zu stärken, sagt der Musiker.