Gesundheit : Forderungen nach Lockerung der Testpflicht in Restaurants

Die Testpflicht in Hotels und Gaststätten muss nach Ansicht der FDP im Nordosten gelockert und perspektivisch aufgehoben werden.

Rostock | Hintergrund sei die niedrige Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern, die am Donnerstag bei 6,0 lag. Seit mehreren Tagen hat der Nordosten die geringste Inzidenz in Deutschland. „Dieser Entwicklung muss jetzt auch in den Lockerungsschritten Rechnung getragen werden“, sagte der FDP-Landesvorsitzende René Domke am Donnerstag. Die Hygienekonzepte ...

