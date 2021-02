Gastgewerbe : Forderungen nach Ende des Corona-Lockdowns

Die nach dem Corona-Landesgipfel am Mittwoch in Aussicht gestellten Lockerungen der Corona-Schutzvorschriften gehen der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern nicht weit genug. Forderungen nach einem raschen Lockdown-Ende werden laut.

Koserow | Wenige Tage vor dem mit Spannung erwarteten Bund-Länder-Corona-Gipfel werden in Mecklenburg-Vorpommern Forderungen nach einem raschen Ende des Lockdowns immer lauter. Auf der Urlauberinsel Usedom starteten am Samstag Hoteliers eine Plakataktion, mit der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.