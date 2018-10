Bildung : Forderungen an Politik nach Schüler-Treffen im Landtag

von dpa

02. Oktober 2018, 15:22 Uhr

Schüler in Mecklenburg-Vorpommern wünschen sich barrierefreie Schulgebäude, kleinere Klassen und zeitgemäße Lehrpläne. Diese Grundforderungen erhoben am Dienstag in Schwerin Teilnehmer der Aktion «Jugend im Landtag» bei der Vorstellung ihres Abschlussberichts. In der Vorwoche hatten knapp 80 Jugendliche unter dem Motto «Wir bringen Chaos in die Ordnung» im Schloss mit Angeordneten diskutiert und in mehreren Workshops ihre Visionen für eine bessere Bildung, ein friedliches Europa und eine lebenswerte Heimat entwickelt. Johannes Beykirch vom Landesjugendring, der gemeinsam mit dem Landtag die regelmäßigen Begegnungen von Schülern und Politikern organisiert, zeigte sich überzeugt davon, dass der Meinungsaustausch und Perspektivwechsel politische Entscheidungen beeinflussen kann. Landtagsvizepräsidentin Mignon Schwenke bescheinigte den jungen Leuten, dass sie ihre Anliegen mutig und selbstbewusst vorgetragen hätten, warb aber um Geduld, wenn Änderungen langwierige Gesetzgebungsprozesse durchlaufen müssten.