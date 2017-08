Agrar : Förderung für Projekte im Landkreis verlängert

Der Landkreis ist eine von bundesweit 13 Modellregionen, die vom Bundeslandwirtschaftsministerium über drei Jahre mit insgesamt 1,5 Millionen Euro gefördert werden, hieß es. Ziel sei es, die regionale Wertschöpfung zu erhöhen und Beschäftigung im ländlichen Raum zu sichern. Das Land fördere die Projekte jährlich mit weiteren 50 000 Euro.

Früheren Angaben zufolge seien acht Projekte bereits abgeschlossen, zehn würden derzeit umgesetzt und weitere sechs in Planung. Noch in diesem Jahr sollen unter anderem ein Bewegungsparcours in Abthagen, eine Erwerbsimkerei in Neuhof am Strelasund und ein neues Zentrum für Gemüsefermentation im Trebeltal unterstützt werden, hieß es.

