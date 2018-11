Luftverkehr : Flughafen Trollenhagen verkauft: Betrieb damit gesichert

Der Flughafen Trollenhagen bei Neubrandenburg hat neue Eigentümer. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) hat den ehemaligen Fliegerhorst an die Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (FNT) verkauft, wie Landrat Heiko Kärger am Donnerstag in Neubrandenburg sagte. «Damit ist die weitere Nutzung gesichert.» Der Vertrag sei bereits unterzeichnet worden.

01. November 2018, 09:51 Uhr

Gesellschafter der FNT sind die Stadt Neubrandenburg, die Gemeinde Trollenhagen, die Neubrandenburger Verkehrsbetriebe und der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Sie hatten den Kauf des Flughafens seit Monaten geplant, um den zivilen Flugbetrieb langfristig zu sichern, da er für viele Unternehmen der Region wichtig sei. Einer Untersuchung zufolge hängen Firmenumsätze in Millionenhöhe vom Flugverkehr in der Region ab. Die zum Bundesfinanzministerium gehörende Bima hatte die Flächen nicht länger verpachten wollen.

Die Bundeswehr hatte den Ex-Fliegerhorst Trollenhagen, der 1934 in Dienst gestellt und nach 1990 bereits zivil mitgenutzt worden war, 2014 bei der Bundeswehrreform aufgegeben. Zum Kaufpreis machte keiner der Beteiligten konkrete Angaben. Die Gesellschafter unterstützten den Flughafen zuletzt mit rund 360 000 Euro im Jahr.

In dem Zusammenhang soll auch die Kaserne im Umfeld des Flughafens künftig zivil genutzt werden. Die Bundeswehr will sie 2024 abgeben.