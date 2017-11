Luftverkehr : Flughafen sieht Potenzial für Ausbau von Flugverbindungen

von dpa

erstellt am 15.Nov.2017 | 17:24 Uhr

Rostock (dpa/mv) - Der Flughafen in Laage sieht Potenzial für den weiteren Ausbau von Flugverbindungen ab Rostock. Das zeigten die positive Entwicklung der Flüge nach München und der Start der zweiten täglichen innerdeutschen Destination Stuttgart, sagte Geschäftsführerin Dörthe Hausmann am Mittwoch. Anlass war der 50 000. Fluggast der Airline BMI Regional in Rostock-Laage. Die erste Maschine von BMI Regional war den Angaben zufolge am 31. März 2016 nach München abgehoben. Mit Beginn des Sommerflugplans 2017 wurde das Angebot auf zwei tägliche Flüge verdoppelt. Ende Oktober 2017 übernahm die Airline zusätzlich die Strecke nach Stuttgart, die seitdem täglich außer samstags bedient werde. Jochen Schnadt von BMI Regional sagte, sein Unternehmen sei interessiert, das Angebot in Kooperation mit seinen Partnern in Rostock/MV weiter auszubauen.