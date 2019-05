Luftverkehr : Flughafen Schwerin-Parchim stellt Insolvenzantrag

Die hochfliegenden Träume des Investors Jonathan Pang für ein chinesisch-europäisches Luftfracht-Drehkreuz in Parchim sind zerschellt. Die Betreibergesellschaft für den Flughafen Schwerin-Parchim hat Insolvenz angemeldet.

09. Mai 2019, 16:20 Uhr

Der Flughafen Schwerin-Parchim ist pleite. Die Betreibergesellschaft Baltic Airport Management GmbH hat am 2. Mai einen Insolvenzantrag gestellt, wie ein Sprecher des Amtsgerichts Schwerin am Donnerstag sagte. Noch sei über den Antrag aber nicht entschieden worden. Vom Unternehmen war bis zum Nachmittag keine Stellungnahme zu erreichen.

Mit dem Insolvenzantrag zerbricht ein großer Traum des chinesischen Investors Jonathan Pang. Mit seiner Firma LinkGlobal hatte er den einstigen Militärflugplatz mit drei Kilometer langer Start- und Landebahn sowie 24-Stunden-Genehmigung im Jahr 2007 vom Landkreis gekauft, um daraus ein Luftfracht-Drehkreuz zwischen China und Europa zu machen. Er wollte auch eine große Shopping-Mall errichten und chinesische Kunden für zollfreie Luxus-Einkäufe einfliegen. Verwirklicht wurde beides nicht.

Eine Zeitlang hatten verschiedene Airlines das Gelände belebt, die dort Starts und Landungen übten. Doch seit Monaten tut sich kaum noch etwas auf dem Airport am Rande der Kreisstadt Parchim. Auch am Donnerstag war es dort still, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Abfertigungshalle war verschlossen, Flugbewegungen waren nicht zu beobachten. Zu Jahresbeginn hatte die für den Betrieb der Frachthalle zuständige Baltic Airport Mecklenburg GmbH ihren Mitarbeitern im Warenverkehr gekündigt.

Der chinesische Investor Jonathan Pang hatte den einstigen Militärflughafen im Jahr 2007 vom Landkreis gekauft. Vom ursprünglichen Kaufpreis in Höhe von 30 Millionen Euro erließ ihm der Landkreis nach langen Verhandlungen 12 Millionen. Im Gegenzug investierte das Unternehmen in den Folgejahren in den Bau eines neuen Kontrollturms, einer Frachthalle und die Sanierung der Landebahn.

Die Wirtschaft in Westmecklenburg gibt trotz des Insolvenzantrags die Hoffnung nicht auf, dass Schwerin-Parchim noch eine Erfolgsgeschichte wird. Ungeachtet der aktuellen Situation schätze er das Potenzial des Flughafens als sehr groß ein, erklärte der Hauptgeschäftsführer der IHK zu Schwerin, Siegbert Eisenach.

Der zwischen den Metropolen Berlin und Hamburg gelegene Airport sei als einer von fünf Regionalflughäfen im norddeutschen Luftverkehrskonzept verankert und habe aufgrund seiner 24-Stunden-Fluggenehmigung strategische Bedeutung insbesondere für die Luftfracht. «Dieser regionale Standortvorteil muss aus unserer Sicht zwingend aufrechterhalten bleiben», forderte Eisenach.

Jonathan Pang hatte mehrere Versuche gestartet, im deutschen Flughafen- und Fluggeschäft Fuß zu fassen. So hatte er 2016 - erfolglos - für den Airport Frankfurt-Hahn geboten. Im Jahr darauf wollte er die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin kaufen. Auch dort kam er nicht zum Zug.