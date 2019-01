Luftverkehr : Flughafen Rostock-Laage 2018 mit Rekord-Passagierzahl

von dpa

09. Januar 2019, 08:53 Uhr

Auf dem Flughafen Rostock-Laage sind 2018 so viele Passagiere abgefertigt worden wie nie zuvor. Wie Geschäftsführerin Dörthe Hausmann am Mittwoch berichtete, verzeichnete der größte Flughafen des Landes mit 296 027 Passagieren einen Zuwachs von 1,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Den größten Anteil daran hatten die Urlaubs-Carrier zu den «Warmwasserzielen», beispielsweise nach Mallorca, Antalya, Hurghada oder auf die Kanaren. In diesem Bereich seien rund 130 000 Passagiere gezählt worden. Der Geschäftsreiseverkehr weise rund 60 000 Passagiere aus. Einen wesentlichen Anteil daran hätten die zwei täglichen Verbindungen nach München gehabt. Auch die Zusammenarbeit mit Anbietern von Kreuzfahrten sei mit 82 320 Passagieren erfolgreich gewesen.