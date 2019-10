Luftverkehr : Fluggesellschaften am Hamburger Airport wechseln Terminal

Flugreisende aufgepasst: Am Hamburger Flughafen werden mehrere Fluggesellschaften vorübergehend von Terminal 2 ins Terminal 1 wechseln, wie der Airport am Mittwoch mitteilte. Vom 23. Oktober an bis voraussichtlich Mitte Mai nächsten Jahres werden der Check-in und die Gepäckaufgabe für Flüge mit Aer Lingus, Iberia, Tarom, Vueling, Aegean Airlines und LOT Polish Airlines nur noch in Terminal 1 möglich sein. Grund für die Verlegung, die in der Nacht zum 23. Oktober erfolgt, sind Bauarbeiten in Terminal 2 für die Erneuerung der Gepäckförderanlage. Nach Abschluss dieser Arbeiten sollen die Fluggesellschaften mit ihren Services zurück ins Terminal 2 ziehen.

von dpa

16. Oktober 2019, 10:44 Uhr

In der Zwischenzeit könne es wegen einer verringerten Anzahl an Check-in-Schaltern in Spitzenzeiten zu verlängerten Wartezeiten kommen, informierte der Airport. Er empfiehlt allen Passagieren - auch den nicht vom Umzug betroffenen - zwei Stunden vor Abflug einzuchecken.

Der Flughafen erneuert seit November 2018 bis ins nächste Halbjahr hinein die rund 25 Jahre alte Gepäckförderanlage im Terminal 2. Außerdem werden dort zehn Automaten zur selbstständigen Gepäckaufgabe (Self Bag Drop) installiert. Die Gepäckausgabe der Anlage sei aber nicht betroffen: Koffer, Reisetaschen und andere Stücke könnten dort wie gewohnt ausgegeben werden, berichtete der Flughafen. In Terminal 1 gibt es 20 Automaten zur selbstständigen Gepäckaufgabe.