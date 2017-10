Medien : Florian Silbereisen gewinnt «Goldene Henne»

Der Schlagerstar Florian Silbereisen ist mit der «Goldenen Henne» für Entertainment ausgezeichnet worden. «Das ist ein Publikumspreis, und den habe ich Ihnen zu Hause zu verdanken», sagte der 36-Jährige am Freitag bei der Gala in der Leipziger Messe. Die Ex-Eiskunstläuferin Katarina Witt überreichte Silbereisen vor 4500 Zuschauern die Auszeichnung in Vogelform. Sie lobte seinen «unbändigen Enthusiasmus», seine Ausdauer und seinen Fleiß. «Für all diese Dinge lieben dich deine Fans», sagte Witt bei der live im Fernsehen übertragenen Gala.