Tiere : Fledermäuse besetzen Wohnung

von dpa

09. August 2018, 06:50 Uhr

Polizeibeamte haben in Güstrow im Landkreis Rostock in der Nacht zum Donnerstag mehrere ungebetene Gäste aus einer Wohnung vertrieben. Eine 68-jährige Frau bemerkte in der Nacht, dass sich mehrere Fledermäuse in ihrer Wohnung niedergelassen hatten. Sie seien zuvor durch ein offenes Fenster hereingeflogen, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Sofort rief sie den Notruf. Die Beamten konnten die insgesamt sechs Eindringlinge mit einer Decke aus der Wohnung vertreiben. Verletzt wurde niemand.