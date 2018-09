Wohnungspolitik : Flaschenhals beim Bauen sind die Kommunen

Die Wohnungswirtschaft im Norden hat das Förderpaket des Bundes für den Bau preiswerter Wohnungen begrüßt und regionale Wohnungsgipfel im Norden gefordert, damit das Geld auch ausgegeben werden kann. «Der Flaschenhals der Wohnungsbauoffensive sind die Kommunen», sagte der Direktor des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner, am Mittwoch in Rostock zum Abschluss einer dreitägigen Arbeitstagung des Verbandes. «Da können Bund und Länder beschließen, so viel sie wollen. Wenn die Kommunen nicht die richtigen Grundstücke bereitstellen, wird es nichts. Dann scheitert die Offensive, bevor sie begonnen hat.»

26. September 2018, 15:04 Uhr

Mit Hilfe regionaler Wohnungsgipfel könnte es laut Breitner gelingen, die Berliner Beschlüsse in der norddeutschen Tiefebene umzusetzen. Außerdem müsse die Bauwirtschaft ihr Personal aufstocken und die Verwaltung bürokratische Hemmnisse beseitigen. «Dann bin ich sicher, dass wir in drei Jahren eine deutliche Entspannung auf dem Wohnungsmarkt erleben werden», sagte er.

An dem Treffen in Rostock nahmen den Angaben zufolge rund 850 Gäste, überwiegend Vorstände und Geschäftsführer von Wohnungsunternehmen, teil. Auch Hamburgs Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD), Mecklenburg-Vorpommerns Bauminister Christian Pegel (SPD) und Bau-Staatssekretärin Kristina Herbst (CDU) aus dem Kieler Innenministerium seien da gewesen. Nach Breitners Worten sollen in den drei norddeutschen Bundesländern bis 2021 rund 130 000 Wohnungen gebaut werden. Aus dem Fünf-Milliarden-Euro Paket des Bundes stünden 400 Millionen Euro für den Norden bereit. «Das ist viel Geld für den bezahlbaren Wohnungsbau», sagte er. «Am Geld wird die Lösung der aktuellen Wohnungsprobleme also nicht scheitern.»