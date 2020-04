Notfälle : Flak-Granate auf der Halbinsel Darß gefunden

von dpa

29. April 2020, 15:19 Uhr

Auf einem Acker bei Born auf der Halbinsel Darß ist am Dienstag Munition gefunden worden. Die rund 40 Zentimeter lange Flak-Granate mit einem Durchmesser von 10,5 Zentimetern aus dem Zweiten Weltkrieg war noch funktionsfähig. Die Granate wurde von Mitarbeitern des Munitionsbergungsdienstes vom Fundort abtransportiert. Bei dem Einsatz waren nach Polizeiangaben vom Mittwoch zu keiner Zeit Menschen in Gefahr. Die Polizei wies in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass bereits bei dem Verdacht eines Granaten- oder Bombenfundes unbedingt die Polizei benachrichtigt werden muss.